Prozessauftakt: Betrug bei der KFZ-Zulassungstelle in Böblingen

Mehrere hundert unsichere Fahrzeuge im Straßenverkehr, ein Steuerschaden in Millionenhöhe und Verbindungen zu kriminellen Strukturen in Berlin - das Ausmaß des Betrugs in der KFZ-Stelle Böblingen ist riesig.