Prozess um falschen Polizisten: Angeklagter streitet Taten ab

Ein 21-Jähriger soll in vier Fällen Senioren um 30.000 Euro betrogen haben. Dabei habe er sich als Polizist ausgegeben. Vor dem Landgericht Stuttgart bestritt der Mann die Taten.

Vor der Großen Strafkammer des Stuttgarter Landgerichtes muss sich ein 21-jähriger Mann verantworten, der als falscher Polizist versucht haben soll, Senioren zu betrügen. Beim Prozessauftakt am Mittwoch stritt der Angeklagte die Taten ab, obwohl die Indizien laut Staatsanwaltschaft eindeutig sind. Der Prozess ist bis Anfang April angesetzt.

Betrüger rufen aus dem Ausland an, Strohmänner sacken die Beute ein

Es geht um Fälle, die sich letzten September in Stuttgart und in Villingen-Schwenningen zugetragen haben sollen. Dabei soll laut Anklage eine Gruppe Krimineller vermutlich von der Türkei aus ältere Menschen angerufen haben. Die Masche: Der Anrufende aus dem Ausland gab sich als Polizist aus. Der Grund des Anrufes sei, dass das Vermögen der Senioren in Gefahr ist. Deshalb müssten sie es der Polizei übergeben. Das Geld sollte deshalb an einen Abholer übergeben werden.

Polizei stellte den Täter bei einer Übergabe von Wertsachen

In vier Fällen händigten die Betroffenen tatsächlich Bargeld und Wertgegenstände im Wert von 30.000 Euro an den Angeklagten aus. Bei einer solchen Übergabe nahm dann die Polizei den Angeklagten fest.

"Falscher Polizist" verbreitete Betrugsmasche

Die Betrugsmasche "Falscher Polizist" ist wie auch der "Enkeltrick" weit verbreitet. Kriminelle Banden aus dem Ausland, aktuell meist aus der Türkei, mit Strohmännern in Deutschland, haben trotz alles Warnungen der Polizei immer wieder Erfolg mit der Masche. So wurde im August 2021 ein 60-jähriger Mann aus Holzgerlingen (Kreis Böblingen) um einen knapp fünfstelligen Euro-Betrag betrogen. Im März bereits hatte ein 83-Jähriger aus Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) 18.000 Euro an Telefonbetrüger übergeben. Die Polizei hat große Mühe, an die Hintermänner zu kommen, da diese in Ländern agieren, die kaum mit den deutschen Behörden kooperieren.