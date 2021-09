Stuttgart: Prozess um blutigen Streit zwischen zwei Familien beginnt

In Stuttgart-Stammheim beginnt am Montag der Prozess um einen fast tödlich verlaufenen Streit zwischen zwei syrischen Familien in Singen. Acht Männer müssen sich wegen versuchtem Totschlag verantworten.

Prozess am Oberlandesgericht Stuttgart dpa Bildfunk picture alliancedpa Sebastian Gollnow Der Prozess findet im Gebäude des Oberlandesgerichts in Stuttgart-Stammheim statt, weil die Räumlichkeiten der Justiz in Konstanz nicht ausreichen. Neben versuchtem Totschlag wird den acht Angeklagten auch gefährliche Körperverletzung und Sachbeschädigung vorgeworfen. Kleinbus angegriffen - Insassen schwer verletzt Mitte Dezember vergangenen Jahres war in Singen (Kreis Konstanz) ein Streit unter zwei verfeindeten syrischen Großfamilien auf offener Straße eskaliert. Die acht Angeklagten sollen einen Kleinbus angegriffen haben, in dem Mitglieder der anderen Familie saßen. Dabei sollen sie drei Insassen verprügelt und schwer verletzt haben. Eines der Opfer wurde mit einem Messer attackiert und musste notoperiert werden. Der Mann soll zuvor Mitglieder der anderen Familie beschuldigt haben, der Terrororganisation IS ("Islamischer Staat") anzugehören. Ermittlungen wegen Unterstützung des IS in Syrien Die Beschuldigten sitzen seit Dezember 2020 in Untersuchungshaft. Die Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart ermittelt gegen zwei der Syrer wegen Verdachts auf Mitgliedschaft beziehungsweise Unterstützung des IS in Syrien.