Sexueller Missbrauch: Handball-Trainer aus Fellbach räumt Vorwürfe ein

Ein 53-Jähriger hat vor Gericht zugegeben, jahrelang Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht zu haben. Der Anklage zufolge handelt es sich bei den Opfern um etwa zehn Jungen.

Zu Beginn des Prozesses bat der ehemalige Handballtrainer aus Fellbach (Rems-Murr-Kreis) in einer Stellungnahme, die von seinen Anwälten vorgelesen wurde, um Entschuldigung. Er räumte darin außerdem alle Vorwürfe ein.

Der Angeklagte (links) verbarg beim Prozessauftakt sein Gesicht vor Pressevertretern. SWR

Die Anklage umfasst 567 Anklagepunkte. Dazu zählen beispielsweise schwerer sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen sowie sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen. Die Taten sollen sich überwiegend in der Wohnung des Angeklagten ereignet haben, aber auch im Auto nach Handballspielen oder -turnieren.

Trainer soll sexuellen Missbrauch gefilmt haben

Dem Mann wird auch der Besitz von kinder- und jugendpornografischen Inhalten vorgeworfen. Denn nachdem sich mehrere Familien von mutmaßlichen Opfern an den Verein in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) und dann auch an die Polizei gewandt hatten, konnte diese bei einer Durchsuchung nach eigenen Angaben "umfangreiches Beweismaterial" sicherstellen. Die Rede ist von Fotos und Videos, die der Angeklagte von seinen Taten angefertigt haben soll.

Ex-Handballtrainer hat offenbar rund 15 Jahre lang Verbrechen begangen

Die Vorwürfe beziehen sich auf den Zeitraum von 2006 bis 2021. Das bedeutet, dass die Opfer heute teilweise erwachsen sind. Da es im Prozess aber um Verbrechen an Kindern und Jugendlichen geht, findet er vor der Jugendkammer des Stuttgarter Landgerichts statt.

Der SV Fellbach zeigte sich erschüttert angesichts der Vorwürfe gegen den Ex-Handballtrainer (Symbolbild). picture-alliance / Reportdienste picture alliance / HOCH ZWEI | Philipp Szyza / HOCH ZWEI

Schock beim SV Fellbach angesichts der Vorwürfe

Der SV Fellbach hatte sich im Dezember 2021 mit einer Stellungnahme an die Öffentlichkeit gewandt: "Der mutmaßliche Täter hat Leid über viele Kinder, Jugendliche und Familien gebracht, welches schwer auszuhalten ist. Alle sind von dem Ausmaß der Tat schockiert." Weiter heißt es: Die lückenlose Aufklärung sei für den Verein von großer Bedeutung. Außerdem kündigte der Verein an: "Wir wollen alles tun, damit so etwas in Zukunft möglichst nicht mehr geschehen kann." Der Waiblinger Rechtsanwalt Jens Rabe, der mehrere Betroffene vertritt, sagte vor Beginn des Prozesses, der Fall zeige erneut, wie wichtig Präventionsarbeit in Sportvereinen sei.