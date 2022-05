Prozess um Schütteltod eines Fünfjährigen in Sindelfingen: Angeklagter soll aussagen

Im Prozess um den Schütteltod eines Fünfjährigen vor dem Stuttgarter Landgericht soll am heutigen Montag der 25-jährige Angeklagte aussagen. Der Freund der Mutter soll den behinderten Jungen, auf den er an diesem Tag aufpasste, im Sommer 2020 in Sindelfingen (Kreis Böblingen) so heftig geschüttelt haben, dass dieser eine irreversible Hirnschädigung erlitt. Vier Tage später starb der Junge. Der Angeklagte muss sich wegen Totschlags verantworten. Die Motive für die mutmaßliche Gewalttat sind unklar. Im Prozess wird heute auch der Bericht eines Sachverständigen erwartet.