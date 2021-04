Die Beschuldigten sollen Angriffe auf Moscheen und Mordanschläge auf Politiker geplant haben. Angeblich wollten sie das politische System destabilisieren und planten einen Umsturz. Das Oberlandesgericht Stuttgart verhandelt ab Dienstag.

Der Prozess gegen elf Mitglieder und einen Unterstützer der mutmaßlichen Terrorgruppe "Gruppe S." beginnt am Dienstag, 13. April, in Stuttgart-Stammheim vor dem Oberlandesgericht (OLG). Die mutmaßliche Terrorzelle soll laut Bundesanwaltschaft Anschläge auf Moscheen und auf Politiker wie Robert Habeck und Anton Hofreiter (beide Bündnis90/Die Grünen) geplant haben. Ziel sei es gewesen einen politischen Umsturz herbeizuführen. Laut der 217-seitigen Anklageschrift hatten die Gründungsmitglieder der "Gruppe S." das Ziel "mit ihrer Vereinigung die Staats- und Gesellschaftsordnung der Bundesrepublik Deutschland zu erschüttern und letztlich zu überwinden".

Ausgehoben im Februar 2020

Die "Gruppe S." ist von den Ermittlern nach ihrem mutmaßlichen Initiator Werner S. benannt, der aus der Nähe von Augsburg stammt. Sie soll bundesweit aktiv gewesen sein. Ausgehoben wurde die Gruppe nach einen Treffen im Februar 2020 im westfälischen Minden. Damals sollen die Pläne konkreter geworden sein. Offenbar wurde der Kauf von Waffen vorbereitet. Zudem sorgte sich die Polizei nach SWR-Recherchen um das Wohl eines V-Mannes in der Gruppe. Eine bundesweite Razzia folgte. Die Behörden hatten die Gruppe schon länger im Visier, denn der V-Mann hatte den Beamten schon zuvor Hinweise auf die Gruppe und ihre Aktivitäten gegeben.

Gründungstreffen in Baden-Württemberg

Schon seit einem Gründungstreffen Mitte September 2019 auf einem Grillplatz, der Hummelgautsche in Alfdorf (Rems-Murr Kreis), waren die Ermittler der Gruppe auf den Fersen. Doch viele Informationen beruhten zunächst nur auf den Aussagen des Informanten. Weitere Ermittlungen waren nötig und die gesammelten Hinweise werden nun in dem Staatsschutzverfahren vor dem Oberlandesgericht in Stuttgart-Stammheim bewertet. Alles unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen, denn Werner S. soll nach SWR-Informationen auch aus der Untersuchungshaft heraus einen Mord an dem Informanten in Auftrag gegeben haben. Der Informant befindet sich im Zeugenschutzprogramm, ist auf freiem Fuß und wird zum Prozessauftakt auf der Anklagebank erwartet. Zunächst sind 30 Verhandlungstage bis Ende August angesetzt.

Blick auf das neue Gebäude des Oberlandesgerichts in Stammheim dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Stefan Puchner

Coronagerechtes Gerichtsgebäude

Aufgrund der Pandemie ist das Prozessgebäude mit Corona-Schutzmaßnahmen besonders vorbereitet worden. Seit 2019 gibt es ein neues Gerichtsgebäude in Stuttgart-Stammheim. Es ist mit vergleichsweise moderner Technik ausgestattet. Das alte Gebäude, in dem schon die RAF-Prozesse seit den 1970er Jahren verhandelt worden waren. steht nebenan und ist nicht mehr in Betrieb. Es soll abgerissen werden. Das neue Gebäude gilt mit Röntgenscannern und Metalldetektoren als eines der modernsten in Deutschland. Es gibt nun Trennwände zum Schutz vor Ansteckung und ein neue Bestuhlung im Saal. Die zwölf Angeklagten haben insgesamt knapp 30 Verteidiger an ihrer Seite sowie Wachpersonal. Ein ursprünglich dreizehnter Beschuldigter ist vergangenes Jahr in der Untersuchungshaft verstorben. Die Ermittler gehen nach SWR-Recherchen von einem Suizid aus.