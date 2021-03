Vor dem Landgericht Stuttgart hat am Montag der Prozess gegen einen Mann begonnen, der versucht haben soll, das Haus seiner Ex-Frau anzuzünden. Der 36-Jährige war den Ermittlungen der Polizei zufolge im September in das Haus seiner ehemaligen Partnerin in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) eingedrungen und hatte dort Brände gelegt. Die Wohnung fing an mehreren Stellen Feuer. Anschließend soll der Angeklagte auf das Dach des Reihenhauses geklettert sein. Von dort aus hat er laut Anklage die herbeigerufenen Polizisten mit Ziegeln und einem rund 20 Kilogramm schweren Dachfenster beworfen. Dabei habe er, so die Staatsanwaltschaft, tödliche Verletzungen zumindest billigend in Kauf genommen. Ihm wird deshalb unter anderem versuchter Totschlag vorgeworfen. Er war zum Tatzeitpunkt alkoholisiert.