In Stuttgart hat der Prozess gegen drei Männer begonnen, die sich als Polizisten ausgegeben und Senioren betrogen haben sollen. Der erste Verhandlungstag dauerte jedoch nur kurz.

Angeklagt sind drei Männer im Alter zwischen 32 und 44 Jahren, die sich im Raum Stuttgart am Telefon als Polizisten ausgegeben haben sollen. Durch die Masche sollen sie zwischen März und Juli vergangenen Jahres Geld und Schmuck im Wert von fast 200.000 Euro von Senioren erbeutet haben. Den drei Männern, die zuletzt in Ebersbach an der Fils und in Uhingen (Kreis Göppingen) wohnhaft waren, wird gewerbsmäßiger Bandenbetrug vorgeworfen.

Prozess vor dem Stuttgarter Landgericht nach einer Stunde ausgesetzt

Beim Prozessauftakt stellte Alexander Hamburg, einer der Anwälte der Verteidigung, bereits nach einer Stunde einen sogenannten Aussetzungsantrag. Die Männer waren von der Polizei telefonisch überwacht worden und die Verteidigung bemängelte vor Gericht, dass ihr entsprechende Protokolle nicht vorlägen. Laut Gericht sind die Protokolle bereits angefordert worden, der zweite von insgesamt neun Verhandlungstagen ist für den 2. Juni angesetzt.

Falsche Polizisten als häufige Betrugsmasche

Die Angeklagten sollen mit einer Betrugsmasche ihr Unwesen getrieben haben, die deutschlandweit bekannt ist. Hintermänner, die häufig in der Türkei sitzen, rufen meist ältere Menschen an und geben sich als Polizisten aus. Dabei warnen sie vor angeblichen Betrügern und bieten an, Geld und Schmuck in Sicherheit zu bringen. In insgesamt sechs Fällen sollen die drei angeklagten Männer Geld und Schmuck abgeholt und an die Hintermänner in die Türkei überwiesen haben. Die Geschädigten sind zwischen 66 und 84 Jahre alt und kommen unter anderem aus Sindelfingen (Kreis Böblingen), Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) und Wendlingen am Neckar (Kreis Esslingen).