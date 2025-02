Der Einbruch war laut Polizei mitten in der Nacht. Eine Jugendliche schlief in der Stuttgarter Wohnung. Der Einbrecher soll auf sie eingestochen haben. Jetzt steht er vor Gericht.

Vor dem Stuttgarter Landgericht hat am Dienstagnachmittag der Prozess gegen einen heute 24-Jährigen begonnen. Der Mann soll im August 2024 in eine Wohnung in Stuttgart-Kaltental eingebrochen sein. Ihm wird versuchter Mord vorgeworfen.

Staatsanwaltschaft Stuttgart: 15-Jährige wurde im Schlaf überrascht

Beim Prozessauftakt am Dienstag wollte der Angeklagte weder zu seiner Person noch zu den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft machen. Diese geht davon aus, dass der Mann gegen 3:30 Uhr in die Wohnung eingebrochen ist. Dort schlief laut Anklage eine 15-Jährige, die in dieser Nacht alleine zu Hause war. Der 24-Jährige soll auf die schlafende Jugendliche eingestochen haben. Dabei wurde sie laut Polizei schwer verletzt. Der Mann sei daraufhin geflüchtet.

Am Morgen meldete sie sich bei einer Bekannten, die daraufhin die Polizei informierte. Rettungskräfte brachten die verletzte 15-Jährige in ein Krankenhaus.

Landgericht: Angeklagter steht nicht zum ersten Mal vor Gericht

Der Angeklagte wird verdächtigt, in derselben Nacht in zwei weitere Häuser in Stuttgart-Kaltental eingebrochen zu sein. Er wurde einige Tage später festgenommen. Wie das Landgericht am Dienstag mitteilte, steht der Mann nicht das erste Mal vor Gericht. Bereits im Oktober 2020 wurde er unter anderem wegen versuchter besonders schwerer Brandstiftung, Wohnungseinbruchsdiebstahls und Diebstahls mit Waffen zu einer Jugendstrafe von vier Jahren und sechs Monaten verurteilt.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass beim Angeklagten ein "Hang zu erheblichen Straftaten" bestehe. Da er zum Zeitpunkt der Verurteilung für die Allgemeinheit gefährlich wäre, forderte die Staatsanwaltschaft eine Sicherungsverwahrung für den Angeklagten.