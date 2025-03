In Filderstadt auf Mann eingestochen - Prozess gegen Brüder beginnt

Zwei Brüder sollen einen 41-Jährigen vergangenen Sommer in Filderstadt mit einem Messer angegriffen haben. Ab Montag müssen sich die beiden Männer vor Gericht verantworten.

Acht Monate nach einem Messerangriff in Filderstadt-Sielmingen (Kreis Esslingen) wird einem Brüderpaar vor dem Stuttgarter Landgericht der Prozess gemacht. Die beiden Männer sollen einen 41-Jährigen angegriffen und mit einem Messer schwer verletzt haben.

Staatsanwaltschaft Stuttgart: Versuchter Totschlag

Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen versuchten Totschlag vor. Das 41-jährige Opfer habe vergangenen Juli auf zwei Bekannte gewartet. Dann habe neben dem Mann ein Auto gehalten, aus dem die damals 27 und 28 Jahre alten Brüder gestiegen sein sollen.

Laut Anklage griffen sie den Mann an und schlugen mit Fäusten auf ihn ein. Der ältere Bruder soll dem 41-Jährigen außerdem mit einem Messer zwei Mal in den Oberkörper gestochen haben. Das Opfer wurde lebensgefährlich verletzt und musste in einem Krankenhaus operiert werden. Nach dem Angriff sollen die Brüder in dem Auto geflohen sein, mit dem sie gekommen waren. Vorausgegangen war der Attacke laut Staatsanwaltschaft wohl ein Streit einige Wochen zuvor.