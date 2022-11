per Mail teilen

Ein 40-Jähriger hat seinen eigenen Vater offenbar für einen Dämon gehalten. Deswegen soll er versucht haben, ihn zu töten. Nun steht der Mann aus Geislingen vor Gericht.

Vor dem Ulmer Landgericht startet am Donnerstag der Prozess gegen einen 40 Jahre alten Mann aus Geislingen (Kreis Göppingen). Er soll im Mai versucht haben, seinen Vater zu töten. Laut Gericht leidet der Mann an einer paranoiden Schizophrenie. Während einer Wahnvorstellung soll er geglaubt haben, sein Vater - mit dem er gemeinsam in einer Wohnung lebte - sei ein Dämon.

Gericht: Mann aus Geislingen ging mit Messer auf Vater los

Der 40-Jährige ging laut Anklage mit einem Tennisschläger und einem Messer auf seinen Vater los und verletzte ihn. Der Vater konnte sich schließlich ins Treppenhaus retten, wo ihm mehrere Nachbarn zur Hilfe eilten. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der 40-Jährige aufgrund seiner Erkrankung gefährlich ist und hat eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus beantragt.