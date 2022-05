Polizei verhindert Straßenblockade von Klima-Aktivisten auf der B10

per Mail teilen

Die Polizei Stuttgart hat in Stuttgart eine Straßenblockade von Klimaaktivisten der Gruppe "Die letzte Generation" verhindert. Vier Männer wollten sich am Morgen auf der Bundesstraße bei der Wilhelma festkleben und die Straße blockieren. Die Polizei sprach die Aktivisten an, bevor diese die Fahrbahn betraten und nahm die Personalien auf.

Unter dem Motto "Stoppt den fossilen Wahnsinn!" wollte die die Gruppe von 8 Uhr an den Autoverkehr in einer Fahrtrichtung auf Höhe des Wilhelma-Theaters stören. Die Straße ist gerade im Berufsverkehr stark befahren. Die Aktivisten beklagen die Fortsetzung des "Ausbaus der fossilen Infrastruktur" durch die Bundesregierung. Sie kritisieren auch die Erwägungen zu Öl-Bohrungen in der Nordsee. Die Aktivisten protestieren zudem gegen einen aus ihrer Sicht hohen Repressionsdruck bei Straßensperren dieser Art.

In den vergangenen Monaten hatte es in Stuttgart und Freiburg wiederholt Blockaden durch die Aktivisten-Gruppe gegeben.