per Mail teilen

Beschäftigte von "Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten" sind am Mittwoch zu einer Protestaktion aufgerufen. Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di möchte damit gegen den Stellenabbau protestieren. Die Aktion richtet sich nach Angaben der Gewerkschaft gegen die Strategie der Südwestdeutschen Medienholding (SWMH). Nachdem in einem ersten Schritt bereits über 100 Arbeitsplätze bei der Zeitungsgruppe abgebaut wurden, sollen nach Angaben von ver.di nun weitere 55 Stellen folgen. Außerdem verlagere der Konzern dutzende Mitarbeiter in eine tariflose Tochterfirma und reduziere die lokale Berichterstattung. Zu der Protestaktion werden rund 100 Beschäftigte erwartet.