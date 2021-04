Die Initiative "Querdenken" hat bundesweit zur Teilnahme an einer Großdemonstration am Samstag vor Ostern in Stuttgart aufgerufen. Auch andere Gruppen haben ihren Protest angekündigt.

Bei einer Demonstration gegen die Corona-Politik im März haben Einsatzkräfte der Polizei Demonstrierenden den Weg in die Innenstadt versperrt. Für den Samstag vor Ostern bereitet sich die Stuttgarter Polizei auf eine Großdemonstration vor. dpa Bildfunk picuture alliance/dpa/Christoph Schmidt

Auf dem Cannstatter Wasen soll am Samstagnachmittag das einjährige Bestehen der Querdenken-Bewegung gefeiert werden. Der Stuttgarter Michael Ballweg hatte diese Bewegung vor einem Jahr aus Protest gegen die Corona-Politik ins Leben gerufen. Zu der Kundgebung auf dem Wasen werden Zehntausende Teilnehmer erwartet.

Mehrere Demonstrationen und Gegendemonstrationen in Stuttgart

Zusätzlich rufen Querdenken-Gruppen aus anderen deutschen Städten zu kleineren Kundgebungen in der Stuttgarter Innenstadt auf. Eine erste soll dazu bereits am Freitagabend auf dem Schlossplatz stattfinden. Am Samstag sind dann ebenfalls in der Stuttgarter Innenstadt zusätzliche Demonstrationen in der Innenstadt geplant. Auch Gegendemonstrationen sind angemeldet. Dazu rufen Gruppen aus dem extrem linken Spektrum auf. Sie werfen der Querdenken-Bewegung vor, sich nicht von rechtsextremen Personen zu distanzieren.

Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt erwartet

Die Stadt warnt vor erheblichen Verkehrsbehinderungen. Betroffen seien vor allem die Innenstadt, aber auch der Cityring und Bad Cannstatt. Ordnungsbürgermeister Clemens Maier rief Passanten auf, die Kundgebung zu meiden und appelierte an alle, sich an die Corona-Hygieneregeln zu halten.

"Wir befinden uns mitten in der dritten Pandemiewelle. In den Krankenhäusern steigt wieder die Zahl an Corona erkrankter Patienten und Patientinnen. Ich appelliere deshalb an alle, sich an die Corona-Hygieneregeln zu halten." Clemens Maier, Ordnungsbürgermeister Stuttgart

Kein Verbot der Demonstration, aber Auflagen

Der Ordnungsbürgermeister sagte am Donnerstag dem SWR, dass auch die neueste Coronaverordnung Versammlungen zulasse - selbst wenn auch er sich frage, warum bei anderen Veranstaltungen eine Kontaktdatenerfassung und eine Begrenzung der Teilnehmerzahlen vorgeschrieben seien, bei Großveranstaltungen wie den Demonstrationen am Samstag aber nicht. Gemeinsam mit der Polizei will man jedoch alles dafür tun, das Ansteckungsrisiko während der Veranstaltung gering zu halten. Man habe klare Auflagen erteilt. Sicherheitskräfte sollen deeskalierend vorgehen. In der Stadt wird die Polizei mit Hundertschaften und Wasserwerfern präsent sein. Auch Polizeireiter und Beweissicherungseinheiten sind im Einsatz.

Der Stuttgarter Polizeipräsident Franz Lutz sprach von einer großen Herausforderung und davon, dass die Polizei buchstäblich "zwischen den Stühlen" sitze.

"Während Demonstrationsteilnehmer den Beamten zuriefen, dass sie sich schämen sollten, unbescholtene Bürger wegen Corona zu schikanieren, forderten Passanten die Polizei auf, gegen Maskenverweigerer hart durchzugreifen." Polizeipräsident Franz Lutz

Ziel wird es laut Polizei sein, die Demonstrationen zu kanalisieren und Konfrontationen zu vermeiden. Auch im Falle von einer Demonstrationsauflösung – etwa wenn keine Masken getragen werden sollten - will die Polizei versuchen, den Abzug der Demonstranten zu regeln. Es solle vermieden werden, dass sich durch solche Maßnahmen die Stimmung aufheize und die Aggressivität zunehme. Damit solle auch der enge Kontakt zwischen Demonstranten, Polizei und Passanten reduziert werden, um eine mögliche Ansteckungsgefahr gering zu halten, erklärte ein Polizeisprecher dem SWR.