Eine Wahlkampfveranstaltung der CDU in Ensingen, einem Ortsteil von Vaihingen/Enz (Kreis Ludwigsburg) mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn wurde am Donnerstagabend von lautstarken und teils aggressiven Protesten begleitet. Wie die Polizei mitteilte, hatten sich rund 150 Menschen versammelt - die meisten sogenannte Querdenker. Die Polizei sicherte den Versammlungsort ab. Bei einer weiteren CDU-Veranstaltung in Herrenberg (Kreis Böblingen) gab es zwei Demonstrationen. Unter dem Motto: "Gleiche Rechte für Geimpfte und Ungeimpfte" hatte sich die AfD angemeldet, bei einer Gegen-Demo waren rund 30 Menschen. Die Polizei meldete keine nennenswerten Vorkommnisse.