Etwa 300 Menschen haben durch eine Motorradtour durch Stuttgart auf Prostatakrebs aufmerksam gemacht. Die Veranstalter hatten sie dazu aufgerufen, sich für die Fahrt ihren besten Sonntagsanzug anzuziehen. Außerdem war das Ziel der Aktion, Spenden gegen die Krankheit zu sammeln. Rund 15.000 Euro seien beider Aktion am Sonntag in Stuttgart zusammengekommen, so die Veranstalter. Das Geld solle in die Krebsforschung und in Aktionen für Männergesundheit fließen. Die Motorrad-Touren gegen Prostatakrebs werden von einer Organisation mit dem Namen "The Distinguished Gentleman`s Ride" veranstaltet.