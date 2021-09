per Mail teilen

In Böblingen wird am Donnerstagnachmittag die Sirenenanlage überprüft, die für die Bevölkerungswarnung zuständig ist. Zwischen 16 und 16:30 Uhr ist daher in Teilen von Böblingen und Schönaich(Kreis Böblingen) eine Durchsage mit dem Verweis auf die Übung zu hören. Ergänzend wird es auch eine Warnung über NINA und andere Warn-Apps geben.