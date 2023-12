Mehrere hundert Menschen haben sich am Samstag in der Stuttgarter Innenstadt versammelt. Sie demonstrierten unter anderem für Frieden im Gazastreifen und im Nahen Osten.

Im Rahmen einer pro-palästinensischen Kundgebung kamen am Samstagnachmittag rund 1.000 Demonstrantinnen und Demonstranten auf dem Stuttgarter Schlossplatz zusammen. Auf Plakaten forderten sie unter anderem ein Ende der Gewalt im Nahen Osten. Die Polizei teilte im Anschluss mit, die Demonstration sei völlig problemlos verlaufen und habe um 20 Uhr geendet. Angemeldet waren bis zu 5.000 Menschen.

Seit dem Massaker der palästinensischen Terrororganisation Hamas in Israel am 7. Oktober finden immer wieder Demonstrationen im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg statt. Bei einer Veranstaltung unter dem Motto "Gegen den Krieg in Gaza" Anfang Dezember nahm die Polizei in der Stuttgarter Innenstadt fünf Menschen fest. Die Polizei sprach von einer Vielzahl an Verstößen. Insgesamt seien 14 Strafverfahren eingeleitet worden.