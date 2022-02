Privatquartiersuche für deutschen Katholikentag Ende Mai startet

Der Deutsche Katholikentag 2022 wird vom 25. bis zum 29. Mai in Stuttgart in Präsenz stattfinden. Erwartet werden zehntausende von Besuchern und Besucherinnen. Am Freitag startet die Suche nach Privatquartieren. Unter dem Motto "Bleibe teilen" startet die Suche nach Privat-Unterkünften vor allem für ältere Menschen, Familien und Menschen mit Beeinträchtigungen. Wer ein Bett, eine Couch oder eine Liege frei hat und für ein Frühstück am Morgen sorgen kann, der sollte sich jetzt beim Katholikentag melden. Oft schon seien aus der Geste der Gastfreundschaft, sogar Freundschaften entstanden, wirbt das Organisationsteam. Der 102. Deutsche Katholikentag wird Stuttgart in Präsenz stattfinden und unter den dann geltenden Hygiene Regeln. Es wird über 1000 Veranstaltungen geben. Das Motto lautet "Leben teilen".