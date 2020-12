Die Diözese Rottenburg-Stuttgart macht Präsenzgottesdienste von der Höhe der 7-Tages-Inzidenz abhängig - katholische Kirchengemeinden in Region Stuttgart sind demnach davon noch nicht betroffen. Präsenzgottesdienste sind nicht mehr erlaubt, wenn die 7-Tages-Inzidenz der Infektionen über 300 je 100.000 Einwohner liegt, teilte die Diözese am Donnerstag mit. In der Region Stuttgart kommt aktuell der Rems-Murr-Kreis diesem Wert am nächsten, mit 215,8. Alle anderen Kreise und die Stadt Stuttgart liegen teils deutlich darunter. Das bedeutet für Gottesdienste eine Maskenpflicht, ein Gesangsverbot in Kirchen und im Freien sowie eine Anmeldepflicht. Es gilt eine Teilnehmerobergrenze. Mit Ausnahme von Heiligabend müssen Gottesdienste bis 19:30 Uhr beendet sein und dürfen nicht länger als 60 Minuten dauern.