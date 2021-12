Künstlerinnen aus Stuttgart kämpfen für belarussische Aktivistin Kolesnikowa

Maria Kolesnikowa muss in Lagerhaft. Das hat ein Gericht in Belarus an Heiligabend bestätigt. Stuttgarter Künstlerinnen protestieren dagegen - auch mit einem emotionalen Kurzfilm.

Die zwei Stuttgarter Künstlerinnen Jasmin Schädler und Viktoriia Vitrenko haben eine sowohl digitale als auch analoge Weihnachtsaktion zugunsten ihrer in Belarus inhaftierten Kollegin Maria Kolesnikowa gestartet. Bis zum orthodoxen Weihnachtsfest am 6. Januar wollen Schädler und Vitrenko mit einem Kurzfilm und einer Postkarten-Aktion in der Region Stuttgart auf das Schicksal ihrer Kollegin und Freundin sowie weiterer Oppositioneller in Belarus hinweisen.

Kolesnikowa zu elf Jahren Lagerhaft in Belarus verurteilt

Kolesnikowas Revisionsantrag gegen eine im September verhängte Lagerhaft von elf Jahren war an Heiligabend abgelehnt worden. Die 39-jährige Bürgerrechtlerin ist eine der bekanntesten Figuren der belarussischen Protestbewegung gegen Machthaber Alexander Lukaschenko. Bevor sie sich der Opposition in ihrer Heimat anschloss, hatte sie lange als Kulturmanagerin in Stuttgart gearbeitet. Der Prozess und das Urteil vor drei Monaten wurden international scharf kritisiert, auch Deutschland forderte die Freilassung der Oppositionellen.

Postkarten an Oppositionelle und Kurzfilm

Die jetzt gestartete Postkartenaktion richtet sich direkt an Inhaftierte in Belarus: In Stuttgart und Esslingen liegen entsprechende "Kartensets zum selber Schreiben und Weitergeben" aus. Per Schneeballeffekt wollen die beiden Künstler-Kolleginnen Schädler und Vitrenko in kurzer Zeit "1.000 Postkarten an 1.000 Inhaftierte" versenden. Zudem weist ein Kurzfilm im Internet auf die Lage der belarussischen Opposition hin.

Stuttgarter Kunstprojekt will Sparten zusammenbringen

Die drei Künstlerinnen Jasmin Schädler, Viktoriia Vitrenko und eben Maria Kolesnikowa sind die Macherinnen hinter der Stuttgarter Initiative InterAKT. Diese hat sich zum Ziel gesetzt, "Künstler*innen aus verschiedenen Sparten zu interdisziplinären Projekten" zusammenzubringen. Im Fokus stehen dabei "Diskussion und Reflexion zu sozialpolitischen und technologischen Themen". Jüngstes Projekt war eine Konzertperformance zu den Themen Liebe und der Freizügigkeit sowie den damit verbundenen körperlichen Gefahren wie HIV.

Auszeichnung "Stuttgarter Friedenspreis" für Kolesnikowa

Maria Kolesnikowa soll auch den "Stuttgarter Friedenspreis 2021" erhalten. Das Bürgerprojekt "Die AnStifter" will damit Kolesnikowas Engagement für mehr Bürgerrechte in Belarus würdigen. Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert. Die Preisverleihung wurde wegen der aktuellen Corona-Lage auf das Frühjahr 2022 verschoben.