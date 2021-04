An drei Abenden hat sich die Poser- und Tuningszene am Wochenende in Böblingen und Sindelfingen getroffen - die Polizei erteilte zahlreiche Platzverweise und erstattete Anzeigen. Die Szene hatte sich laut Polizei über verschiedene Foren verabredet. Am Freitagabend hätten sich zunächst rund 130 Personen mit 80 Fahrzeugen versammelt. Nach Auflösung habe sich die Poser- und Tuningszene dann in Richtung Flugfeld verlagert. Am Samstag- und Sonntagabend seien die Kontrollen nochmals verstärkt worden, so die Polizei am Montag. Allein am Samstag wurden mehr als 400 Personen und fast 300 Autos kontrolliert. Insgesamt sprachen die Beamten knapp 500 Platzverweise aus, 114 Personen erhielten Anzeigen wegen Corona-Verstößen.