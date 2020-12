per Mail teilen

Filme wie "Als Hitler das rosa Kaninchen stahl" oder "Berlin Alexanderplatz" - dahinter steht der Ludwigsburger Filmproduzent Jochen Laube. Er ist viel unterwegs - aber nach wie vor in der Region Stuttgart Zuhause.

Im Scala-Kino in Ludwigsburg hat Jochen Laube als Jugendlicher Eintrittskarten abgerissen, dafür durfte er kostenlos Filme schauen. Später studierte er an der Filmakademie in Ludwigsburg. Nun, mit 42 Jahren, wird Laube mit dem baden-württembergischen Ehrenfilmpreis ausgezeichnet. Die Filmschau Baden-Württemberg ehrt mit dem undotierten Preis Menschen, die den Medien- und Filmstandort Baden-Württemberg mitgestalten und nachhaltig unterstützen. Im SWR-Porträt von SWR-Reporterin Beate Metschies verrät Laube über seine Heimat: "Mich zieht nichts weg. Unter normalen Umständen gehe ich alle zwei Wochen zum VfB und wir gehen viel ins Theater."