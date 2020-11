Frank Nopper (CDU) heißt der neue Oberbürgermeister von Stuttgart. Der 59-Jährige kehrt zurück zu seinen Wurzeln - und will in der Landeshauptstadt vieles verändern.

Acht Jahre nach der schmerzhaften CDU-Niederlage im Rennen ums Stuttgarter Rathaus hat Frank Nopper den Chefsessel der Stadt für seine Partei zurückgewonnen. "Erfahren, engagiert, entschlossen" sei er, hat der 59-Jährige im monatelangen Wahlkampf gebetsmühlenartig für sich geworben, auf Marktplätzen, in Vereinen, bei TV-Debatten und in Interviews. Nun zieht er um. Vom Backnanger Rathaus (Rems-Murr-Kreis) im Speckgürtel Stuttgarts in die Schaltzentrale der Landeshauptstadt.

Er wird Nachfolger von Fritz Kuhn (Grüne) als Oberbürgermeister von Stuttgart: Frank Nopper (CDU) dpa Bildfunk picture alliance/Marijan Murat/dpa

Als neuer Oberbürgermeister seiner Heimatstadt pflegt Nopper das CDU-nahe Programm: Wirtschaft fördern und Sicherheit stärken, mit ihm kommt auch eine autofreie City nicht in Frage. Das Image der Stadt im Talkessel will er aufpolieren. Stuttgart müsse "der leuchtende Stern des deutschen Südens" sein, fordert Nopper.

Nopper will den Aufbruch mit neuem Stuttgart-Gefühl

Es brauche einen Aufbruch mit neuem Stuttgart-Gefühl. Das habe zuletzt gelitten unter den langjährigen Stuttgart-21-Protesten gegen den Bahnhofsbau und im Sommer unter den Krawallen in der Innenstadt. "Wir brauchen in Brennpunktbereichen mehr Präsenz der Landespolizei. Wir brauchen auch mehr Kräfte des kommunalen Vollzugs- und Ordnungsdienstes", hatte Nopper im SWR unter anderem als Reaktion auf die Krawallnacht im Juni gesagt.

Aufbruch also, Image auch, Selbstbewusstsein und Wir-Gefühl. Nopper hat sich als nahbarer und wirtschaftsnaher Kandidat präsentiert. Dieses Auftreten will er mitnehmen in seine Jahre an der Rathausspitze. "Als OB will ich mehr Präsenz zeigen in einer Stadt, in der sich viele übergangen, nicht berücksichtigt und wertgeschätzt fühlen", sagte er. Er wolle "die Bürgernähe der Kreisstadt in die Großstadt tragen". In Stuttgart will Nopper wie in Backnang auch fraktions- und parteiübergreifend agieren.

Dieses Talent kennt auch sein politischer Kontrahent auf Backnanger Kommunalebene, Willy Härtner, von ihm: "Frank Nopper hat einen Rückhalt in der Bevölkerung, dort ist er aktiv, das kann er sehr gut", sagt der langjährige Fraktionsvorsitzende der Grünen im Gemeinderat. Dagegen fehle ihm bei Themen wie der Energiewende oder der Mobilität oft der "Blick über den Tellerrand" hinaus. "Da setzt er nach meinem Geschmack zu stark auf die kurzfristige Wirtschaftlichkeit."

Nopper verspricht Offensive beim Wohnungsbau

Im Wahlkampf versprach Nopper unter anderem, sich für 2.000 zusätzliche Wohnungen pro Jahr, eine gute Atmosphäre für die Unternehmen und eine Gleichberechtigung von Fahrrad, Fußgänger und Auto einzusetzen. Er baut darauf, dass das Auto in Innenstädten an Bedeutung verlieren, aber bedeutend bleiben wird. Eine leistungsfähige Stadtverwaltung werde er aufbauen, versprach er weiter, ebenso soll es schnellere Planungsverfahren und mutigere Entscheidungen geben. "Stuttgart muss kinder- und familienfreundlicher werden", so sein Credo.

Lokalkolorit wurde in der Stuttgarter Wahl von allen Kandidaten groß geschrieben, auch von Frank Nopper. In Stuttgart geboren und aufgewachsen, sind er und seine Familie eng verwurzelt mit der Geschichte der Stadt. Noppers Vater trat Mitte der 1960er Jahre selbst als OB-Kandidat an und saß viele Jahre im Gemeinderat der Stadt. Nun schließt sich für Frank Nopper, der verheiratet ist und zwei Söhne hat, nach 18 Jahren als Stadtchef in Backnang ein Kreis.