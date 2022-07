Porsche umwirbt Investoren für geplanten Börsengang

Der Sportwagenhersteller Porsche wirbt mit positiven Prognosen um Investoren für seinen Börsengang. Für dieses Jahr hat Porsche einen Gewinn von bis zu sieben Milliarden Euro und einen Umsatz von bis zu 39 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Das würde den Umsatzrekord vom vergangenen Jahr noch übertreffen. Mittelfristig will Porsche den Umsatz um sieben bis acht Prozent jährlich steigern. Langfristig seien Umsatzrenditen von mehr als 20 Prozent drin, sagte Finanzvorstand Lutz Meschke beim Investorentag in Stuttgart. Die Konzern-Mutter Volkswagen will Porsche im vierten Quartal an die Börse bringen. Die endgültige Entscheidung stehe noch aus, sagte Porsche-Vorstandschef Oliver Blume. Teil der Wachstums-Strategie sei der Schwenk hin zu vollelektrischen Autos. Ende des Jahrzehnts sollen sie 80 Prozent der Verkäufe ausmachen. Porsche setzt dabei weiter auf Exklusivität. Laut Blume gibt es in den kommenden Jahren eine steigende Anzahl sehr reicher Personen weltweit. Porsche gilt als wertvollster Teil von VW. Da am Kapitalmarkt jedoch derzeit ein Abwärtstrend im Gange ist, äußern sich viele Investoren skeptisch, ob das Unternehmen den Börsengang in diesem Jahr noch absolvieren wird.