Chipkrise: Porsche-Vorstandschef hält Entwarnung für Trugschluss

per Mail teilen

Der Chip-Mangel macht der Autoindustrie schwer zu schaffen - und das dürfte nach Einschätzung von Porsche auch noch länger so bleiben. Die Autoindustrie müsse der Krise mit grundlegenden Änderungen begegnen. Wer glaube, dass sich die Halbleiterkrise im nächsten Jahr beruhigen wird, unterliege einem Trugschluss, sagte Porsche-Vorstandschef Oliver Blume der "Börsen-Zeitung" vom Mittwoch. Weil die Nachfrage nach Halbleitern aus mehreren Branchen weltweit hoch ist, müsse die Autoindustrie selbst in Chips investieren und etwa mit Halbleiterherstellern kooperieren. Sorge bereitet dem Porsche-Chef die kritische Lage einiger Zulieferer in der Chipkrise. Autobauer wie Porsche, Daimler oder BMW dagegen konnten im dritten Quartal trotz Absatzeinbrüchen Gewinne einfahren.