Will die Porsche- und Piechfamilie VW-Anteile verkaufen?

Die Eigentümerfamilien Porsche und Piech möchten einen Teil ihrer Anteile an Volkswagen verkaufen. Hintergrund ist der geplante Börsengang von Porsche, an dem sich die Eigentümerfamilien beteiligen wollten. Um den Kauf des Aktienpakets an Porsche zu finanzieren, benötigten die Eigentümerfamilien Kapital. Es sind bereits mehrere Banken und Berater aktiv, um die geplanten Deals zu strukturieren. Es ist denkbar, dass die Familien die Mehrheit an VW abgeben, gleichzeitig aber größter Aktionär vor dem Land Niedersachsen bleiben. Ein Sprecher von Porsche sprach von "reiner Spekulation". Der mutmaßliche Deal fällt in eine Zeit der Transformation bei VW: Am Donnerstag tagt der Aufsichtsrat des Autobauers, es geht dabei auch um die Stellung von Konzernchef Herbert Diess.