Mehr Dividende für Aktionäre der Porsche SE

Die Stuttgarter Automobilholding-Gesellschaft Porsche SE zahlt ihren Aktionären eine Dividende von 2,56 Euro pro Aktie. Das hat die virtuelle Aktionärshauptversammlung des DAX-Konzerns beschlossen. Der Betrag entspricht einer Erhöhung um 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Stuttgarter Automobilholding-Gesellschaft beteiligt ihre Anteilseigner damit am weiter gestiegenen Gewinn des Wolfsburger Volkswagen-Konzerns, an dem die Stuttgarter - vor allem im Auftrag der Eigentümerfamilien Porsche und Piech - 53,3 Prozent der VW-Stammaktien halten. Eine weitere Beteiligung könnte bis Jahresende hinzukommen: Der Mutterkonzern VW plant, ein Viertel des Stuttgarter Sportwagenbauers Porsche AG an die Börse zu bringen. Die Porsche SE soll dann die 25 Prozent - plus eine Aktie - der Sportwagen-Stammaktien erwerben. Eine Entscheidung aus Wolfsburg wird nicht vor September erwartet.