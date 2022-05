Porsche SE kauft weitere VW-Aktien

per Mail teilen

Die Stuttgarter Automobilholdinggesellschaft Porsche SE baut ihr Engagement beim Wolfsburger Volkswagenkonzern weiter aus. Wie das Unternehmen heute mitteilte, hat sie für rund 400 Millionen Euro weitere VW-Vorzugsaktien gekauft. Damit gehören der Porsche SE nun fast 32 Prozent von Europas größtem Autohersteller Volkswagen. Dies unterstreiche das starke Bekenntnis zum Konzern, so die Beteiligungsgesellschaft in einem schriftlichen Statement. Die Porsche SE verwaltet im Wesentlichen den VW-Aktienbesitz der Eigentümerfamilien Porsche und Piech. In den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2022 konnte die inzwischen im deutschen Leitindex DAX notierte Porsche SE einen Nettogewinn von 2,1 Milliarden Euro verbuchen.