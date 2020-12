Porsche-Chef Oliver Blume und sein Vorgänger Matthias Müller werden nicht in einem Diesel-Verfahren am Oberlandesgericht Stuttgart aussagen. Sie berufen sich auf ihr Zeugnisverweigerungsrecht. Müller, der auch VW-Chef war, war bei einem Termin am Mittwoch kommender Woche als Zeuge geladen. Ob und in welchem Umfang er sich auf ein Aussageverweigerungsrecht berufen kann, müsse nun in einem sogenannten Zwischenstreit entschieden werden, teilte das Gericht am Dienstag mit. Bis dahin sei auch keine Vernehmung Blumes als Vertreter der beklagten Porsche AG möglich. In dem Verfahren verlangt der Käufer eines Porsche Macan mit Dieselmotor Schadenersatz wegen arglistiger Täuschung. Das Auto, in dem ein Audi-Motor steckt, habe die versprochenen Abgaswerte wegen unzulässiger Abschalteinrichtungen nicht eingehalten - und der Porsche-Vorstand habe das gewusst, so der Vorwurf. Das Landgericht Stuttgart hatte die Klage allerdings abgewiesen.