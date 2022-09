Börsengang Porsche: Vorzugsaktie zwischen 76,50 und 82,50 Euro

Volkswagen will seine Sportwagentochter, die Porsche AG, zum Ende des Monats an die Börse bringen. Jetzt werden die finanziellen Rahmenbedingungen konkreter.

Der Konzern Volkswagen peilt für den Börsengang seiner Stuttgarter Sportwagentochter Porsche AG laut Meldung eine Preisspanne von 76,50 bis 82,50 Euro an. Dies beschlossen Vorstand und Aufsichtsrat des VW-Konzerns am Sonntagabend. Auf Basis der Vorzugsaktien würde Porsche damit bei der Emission mit 70 bis 75 Milliarden Euro bewertet.

Porsche-Börsengang für September geplant

Die Porsche AG soll am 29. September an die Börse gehen. Für den Handelsstart in Frankfurt hatten VW und die Dachgesellschaft Porsche SE bisher allgemein Ende September oder Anfang Oktober angepeilt. Einen konkreten Tag hatten sie zunächst nicht genannt - die Entscheidung zum Gang aufs Parkett stand wegen der angespannten weltwirtschaftlichen Lage und Verteuerung von Energie offiziell noch unter Vorbehalt.

Börsengang wäre einer der größten der letzten 20 Jahre

Mit einem Erlös aus dem Verkauf der stimmrechtslosen Vorzugspapiere von rund 8,7 bis 9,4 Milliarden Euro wäre Porsche einer der größten Börsengänge in Europa in den vergangenen 20 Jahren, meldet die Nachrichtenagentur Reuters. In Anspielung auf die Sportwagen-Ikone Porsche 911 ist das Grundkapital der Porsche AG in 911 Millionen Aktien eingeteilt. Jeweils die Hälfte davon sind Vorzugs- und Stammaktien.

Bis zu 25 Prozent der stimmrechtslosen Vorzüge - also 12,5 Prozent des Grundkapitals - sollen bei Anlegern platziert werden. Darunter ist auch das an Volkswagen beteiligte Emirat Katar, das bereit ist, bis zu einem Fünftel der Emission zu zeichnen. Unternehmens- und Bankenkreisen zufolge soll am Montag der Börsenprospekt veröffentlicht werden.

Er muss vorher von der Wertpapieraufsicht genehmigt werden. Von diesem Zeitpunkt an können auch Privatanleger die Porsche-Aktien zeichnen.