Autonomes Fahren hat bei Porsche nach eigenen Angaben nicht die höchste Priorität. Ein Porsche werde ein Fahrzeug bleiben, "das von dem Fahrer selbst gefahren werden will", sagte Vorstands-Chef Oliver Blume am Donnerstag bei einer Fachveranstaltung. Blume sagte, es gebe dennoch Anwendungen beim künftigen autonomen Fahren, die für Porsche-Fahrer sinnvoll seien. Dabei gehe es beispielsweise darum, dass ein Auto beim Restaurantbesuch autonom einparke. Porsche gehört zum VW-Konzern. Der Wolfsburger Autobauer hatte zu Jahresbeginn mitgeteilt, mit Bosch die nächsten Schritte auf dem Weg zum selbstfahrenden Auto gemeinsam anzugehen. Bis Ende 2026 will der VW-Konzern nach eigenen Angaben rund 30 Milliarden Euro speziell in Digitalisierung und Automatisierung investieren.