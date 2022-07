Porsche-Absatz geht merklich zurück

Der Autokonzern Porsche hat beim Absatz im ersten Halbjahr einen Dämpfer hinnehmen müssen. Wie das Unternehmen am Freitag in Stuttgart mitteilte, sanken die Auslieferungen der Volkswagen-Tochter zwischen Januar und Juni im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fünf Prozent auf 145.860 Fahrzeuge. Neben den Einschränkungen durch den erneuten Ausbruch der Corona-Pandemie in China und anderen Märkten hätten sich anhaltende Engpässe bei Bauteilen und Probleme im Logistikbereich negativ ausgewirkt. Porsche blieb trotz aller Schwierigkeiten optimistisch. Man gehe davon aus, dass sich das zweite Halbjahr dynamisch entwickeln werde, hieß es. In Europa stieg die Anzahl der Verkäufe in den ersten sechs Monaten demnach um sieben Prozent auf 43.087 Autos. Auf dem Heimatmarkt legte Porsche um fünf Prozent auf 13.785 Fahrzeuge zu. In China und in den USA sank der Absatz hingegen um 16 beziehungsweise zehn Prozent.