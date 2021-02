Der Vorstandschef des Stuttgarter Autobauers Porsche will den Anteil von Elektroautos deutlich steigern. "Bis Ende des Jahrzehnts werden mehr als 80 Prozent unserer Sportwagen elektrisch angetrieben sein - als Hybrid oder vollelektrisch", sagte Oliver Blume der "Bild am Sonntag". Bis 2025 sollen es laut interner Planungen schon die Hälfte sein. Nur beim Modell 911 wird es demnach weiter Verbrennungsmotoren mit synthetischem Treibstoff geben. Insgesamt will Porsche laut dem Bericht in den nächsten fünf Jahren 15 Milliarden Euro in die Elektromobilität investieren.