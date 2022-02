Ein betrunkener Mann hat in Waiblingen mehrere Polizisten angegriffen und einer Beamtin ins Gesicht gespuckt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, soll der 48 Jahre alte Mann bei einer Kontrolle am Samstag aggressiv geworden sein. Zeugen hatten zuvor die Beamten informiert, dass ein Mann in der S-Bahn Richtung Backnang Frauen angepöbelt habe. Auf dem Polizeirevier soll er zudem versucht haben, eine Polizistin zu begrapschen. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen.