Bei einem Unfall nach einer Verfolgungsfahrt sind am Dienstag bei Stuttgart drei Polizisten verletzt worden. An ihrem Auto entstand vermutlich Totalschaden, der Verfolgte entkam.

Auf der B27 in Richtung Stuttgarter Flughafen ist am Dienstagnachmittag ein Polizeiwagen nach einer Verfolgungsjagd verunglückt. Der Polizeiwagen war an einer Ausfahrt in eine Fahrbahnbegrenzung gefahren. Dabei entstand vermutlich Totalschaden. Offenbar verfolgten die Polizisten vor dem Unfall ein Fahrzeug, dessen Fahrer sich zuvor einer Kontrolle entzogen hatte.

Der Poilzeiwagen nach dem Unfall auf der B27. Andreas Rosar / Fotoagentur Stuttgart

Plötzlich verkehrswidrig abgebogen

Bei der Ausfahrt Fasanenhof sei der Flüchtige plötzlich verkehrswidrig kurz vor einer Ausfahrt von der Bundesstraße 27 rechts von der Fahrbahn abgebogen.

Die Polizisten konnten nicht mehr schnell genug reagieren und prallten gegen eine Leitplanke. Bei dem Unfall wurden der 30-jährige Fahrer des Streifenwagens und der 50-jährige Beifahrer nach Angaben der Polizei schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Eine 21-jährige Auszubildende wurde leicht verletzt und konnte die Klinik nach ambulanter Behandlung verlassen.

Nach dem verfolgten Autofahrer wird noch immer gefahndet. Zum Fluchtauto gebe es aber "Ermittlungsansätze", sagte ein Polizeisprecher.