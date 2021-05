Bei einer Polizeikontrolle auf der A8 in Höhe Gruibingen hat die Polizei am Dienstagabend 61 Fahrzeuge unter die Lupe genommen. In 22 Fällen stellte die Polizei Mängel an den Fahrzeugen fest - oder musste die Fahrer aus dem Verkehr ziehen, weil sie schon zu lange unterwegs waren.