Medienberichte: Autofahrer rast über Mercedes-Benz-Werksgelände

Ein Autofahrer soll am Samstagmittag über das Gelände des Mercedes-Benz-Werks in Sindelfingen (Kreis Böblingen) gerast sein. Das berichten mehrere Medien unter Berufung auf Augenzeugen. In sozialen Medien schreiben Daimler-Mitarbeitende von einer "Amokfahrt". Der Fahrer soll die Schranke eines Tores durchbrochen haben. Beamte hätten ihn später festgenommen, zuvor soll ein Polizist einen Schuss abgefeuert haben. Die Polizei bestätigte dem SWR lediglich einen Einsatz auf dem Werksgelände. Am Montag sollen gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft weitere Informationen bekannt gegeben werden, so das zuständige Polizeipräsidium Ludwigsburg. Ein Unternehmenssprecher von Mercedes-Benz sagte gegenüber der "Bild", man sei erleichtert, dass keine Mitarbeitenden verletzt worden seien.