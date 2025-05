per Mail teilen

In Tamm im Kreis Ludwigsburg sind am Montagabend mehrere Schüsse gefallen. Die Polizei sucht nach dem mutmaßlichen Täter. Zu möglichen Opfern ist noch nichts bekannt.

Am Montagabend wurden gegen 19:20 Uhr in Tamm (Kreis Ludwigsburg) Schüsse abgegeben. Das teilte die Polizei mit. Sie ist dort mit mehreren Streifenwagen und einem Hubschrauber auf der Suche nach dem mutmaßlichen Schützen. Der Tatverdächtige ist mutmaßlich mit einem Fahrzeug auf der Flucht, nach ihm wird weiterhin gefahndet. Laut Polizei besteht aktuell keine Gefahr für die Bevölkerung in Tamm.

Zu möglichen Opfern gibt es noch keine gesicherten Informationen, heißt es vom Polizeipräsidium Ludwigsburg. Auch zu den Umständen der Tat habe man noch keine Erkenntnisse.

Polizei sucht nach Zeugen

Die Polizei bittet darum, die Silcherstraße in Tamm zu meiden, um die Arbeit der Einsatzkräfte nicht zu behindern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg zu melden: telefonisch unter 0800 1100225 oder per Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de.