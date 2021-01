Der Polizei ist ein Schlag gegen die Rauschgiftszene gelungen. Bei einem Großeinsatz am Dienstagabend in Esslingen, Wernau und Stuttgart sind fünf Menschen verhaftet und fünf Wohnungen durchsucht worden.

Die Beamten beschlagnahmten 50 Kilogramm Marihuana und Haschisch sowie weitere Betäubungsmittel. Darüber hinaus wurde mutmaßliches Dealergeld sichergestellt. Darunter 70.000 Euro Bargeld, weiteres Bargeld in ausländischen Währungen, eine Geldzählmaschine, mehrere hochwertige Uhren, einen Sportwagen und zahlreiche Dealerutensilien.

Ein Täter hatte Schusswaffe griffbereit

Am Dienstagabend wurden zwei Tatverdächtige in einem Auto kontrolliert. Die Polizei fand bei den zwei Männern im Alter von 32 und 33 Jahren mehrere Kilogramm Marihuana. Der 32-Jährige hatte eine geladene Schusswaffe griffbereit bei sich. Die Männer wurden ebenso festgenommen, wie in der Folge die drei weiteren Verdächtigen in einer Wernauer Wohnung.

Diese Wohnung wurde nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei für den Verkauf von Drogen angemietet. Dort wurde auch der Großteil der insgesamt beschlagnahmten Drogen aufgefunden. Die Beschuldigten sollen am Mittwoch dem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt werden.