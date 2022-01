Polizeieinsatz wegen Döner-Eröffnung in Stuttgart

Wie bekommt man hohe Aufmerksamkeit? Ein Rapper, dem auch eine Dönerkette gehört, hat über die sozialen Netzwerke seine Fans mobilisiert - und die Polizei war schon gewarnt.

Weil der Andrang bei der Neueröffnung eines Dönerladens in Stuttgart-Ost so groß war, musste die Polizei ausrücken. Die 300 Menschen, die sich in die Schlange für einen Döner einreihten, hätten alle eine Maske getragen und sich friedlich verhalten, so ein Polizeisprecher gegenüber dem SWR. Die Beamten mussten demnach lediglich auf die Abstandsregeln hinweisen. Die Dönerkette gehört dem Rapper Massiv.

Mit Werbung die Fans mobilisiert

Bereits im Mai 2021 kam es bei einer Neueröffnung eines seiner Dönerläden in Offenbach zu einem Menschenauflauf. Die Polizei war also vorgewarnt. Der Rapper, der mit dem Song „Wenn der Mond in mein Ghetto kracht“, bekannt wurde, hatte in den sozialen Netzwerken kräftig die Werbetrommel gerührt.