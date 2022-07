Keine Ermittlungen mehr gegen Polizeiausbilder wegen sexueller Übergriffe

per Mail teilen

Sexuelle Belästigung von Polizeischülerinnen - so lautete der Vorwurf gegen einen früheren Ausbilder der Polizei. Nun wurden die Ermittlungen gegen den Mann eingestellt.

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat ihre Ermittlungen gegen einen ehemaligen hochrangigen Ausbilder der Polizei in Böblingen eingestellt. Eine Sprecherin bestätigte am Samstag einen entsprechenden Bericht der "Stuttgarter Nachrichten". Dem Mann war in einem anonymen Schreiben vorgeworfen worden, Polizeischülerinnen vor rund 20 Jahren sexuell belästigt zu haben. Die Vorwürfe erwiesen sich laut Staatsanwaltschaft als haltlos.

Die "Stuttgarter Zeitung" hatte zunächst im Februar darüber berichtet. Demnach habe der Ex-Ausbilder die Vorwürfe über seine Anwälte als unwahr und frei erfunden zurückweisen lassen. Bei dem Verfasser oder der Verfasserin handele es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um jemanden, der ihm vorsätzlich schaden wolle.

Ermittlungen gegen ranghöchsten Polizisten in BW laufen weiter

Die Vorwürfe gegen den Ex-Ausbilder kamen auf, kurz nachdem die Ermittlungen gegen den ranghöchsten Polizisten des Landes bekannt wurden. Gegen letzteren ermittelt die Stuttgarter Staatsanwaltschaft, weil er eine Kollegin sexuell bedrängt haben soll. Auch Innenminister Strobl steht wegen des Falls unter Druck.