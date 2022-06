Polizisten überschlagen sich auf B10 mit ihrem Mannschaftstransportwagen

per Mail teilen

Zwei Polizisten haben sich bei einem Unfall mit ihrem Mannschaftstransportwagen im Kreis Göppingen überschlagen. Bei dem Vorfall haben sie sich leicht verletzt.

In Ebersbach an der Fils (Kreis Göppingen) haben sich zwei Polizisten bei einem Unfall mit einem Transporter leicht verletzt. An dem Mannschaftstransportwagen ist ein Schaden von geschätzt 50.000 Euro entstanden.

Die beiden Polizisten waren am Freitag Morgen auf der B10 bei Ebersbach unterwegs, als sie mit dem Transporter von der Fahrbahn abkamen. Ihr Wagen schoss über die Leitplanke, fuhr eine Böschung hoch und überschlug sich. Die Ursache des Unfalls ist bisher unklar, die Ermittlungen laufen, teilte die Polizei dem SWR mit.

Der Sachschaden beträgt geschätzt bis zu 50.000 Euro.

B10 kurzfristig gesperrt

Zur Untersuchung kamen die beiden in ein Krankenhaus. Ihre Kolleginnen und Kollegen von der Polizei und der Feuerwehr haben den kaputten Mannschaftstransportwagen geborgen. Die B10 musste dafür kurzzeitig gesperrt werden.

Polizei-Unfall im Januar: Mannschaftsbus umgekippt

Der Unfall im Kreis Göppingen erinnert an einen Vorfall im Januar bei Leonberg (Kreis Böblingen), bei dem sich drei Beamte verletzt hatten.

Damals prallte ein Polizei-Transporter mit einem Auto zusammen und kippte um.