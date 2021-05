per Mail teilen

Dort wurde in der Straße „Schießtäle“ am Mittwochabend ein 44-jähriger Mann von einem 29-Jährigen zu Boden gestoßen, der ihm danach sein Fahrrad wegnahm. Der Bestohlene verletzte sich bei dem Sturz schwer an der Hand. Zeugen des Vorfalls sollen sich bei der Polizei melden.