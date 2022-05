Weiterhin Zeugen nach Messerstecherei auf Waldebene Ost gesucht

Im Fall eines schwer verletzten Mannes, der in einem Waldstück im Stuttgarter Osten gefunden worden ist, sucht die Polizei weiter nach Zeugen. Wer hat am Dienstagabend auf der Waldebene Ost verdächtige Beobachtungen gemacht oder einen Streit mitbekommen? Die Polizei hofft auf Zeugen, die dazu etwas sagen können. Ein Spaziergänger hatte den Mann mit einer Stichverletzung in dem Wald entdeckt. Die Polizei suchte daraufhin unter anderem mit einem Hubschrauber nach Personen, die an einer Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein könnten. Bisher blieb die Suche ohne Erfolg. Der Mann konnte mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen werden und wurde auch vernommen. Was er ausgesagt hat, darüber will die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen keine Auskunft geben.