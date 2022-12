Die Polizei hat eine Einbrecherbande festgenommen. Diese soll Ringe, Uhren und Münzen in Stuttgart, Esslingen und Umgebung gestohlen haben. Jetzt werden die Eigentümer gesucht.

Die Kriminalpolizei Esslingen sucht die Eigentümerinnen und Eigentümer von Diebesgut, das bei mehr als 60 Einbrüchen sichergestellt wurde. Wie das Polizeipräsidium am Mittwoch mitteilte, handelt es sich dabei um teure Uhren, Ohrringe aus Gold und etliche andere Wertsachen.

Fotos von gestohlenem Schmuck sind im Internet zu sehen

Hunderte Fotos der Schmuckstücke hat die Polizei im Internet veröffentlicht. Wer darauf sein Eigentum erkennt, soll sich bei der Kriminalpolizei Esslingen melden.

Das Diebesgut stammt laut Polizei aus Einbrüchen in den Kreisen Esslingen, Göppingen, Reutlingen und Tübingen sowie den Städten Stuttgart und Fellbach (Rems-Murr-Kreis). Die Männer sollen dabei über Fenster oder Balkon- und Terrassentüren in Wohnungen eingedrungen sein. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass die überregional tätige Einbrecherbande auch in weiteren Landkreisen eingebrochen ist.

Mutmaßliche Einbrecher sitzen in Untersuchungshaft

Insgesamt fünf Tatverdächtige hat die Polizei unter anderem in Göppingen, am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden und in München festgenommen. Die Männer im Alter von 21 bis 45 Jahren sitzen in Untersuchungshaft, teilten die Stuttgarter Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Reutlingen bereits Mitte November mit.