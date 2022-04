Polizei nimmt Autofahrer nach wilder Verfolgungsfahrt fest

Ein mutmaßlicher Autodieb ist nach einer kilometerlangen Verfolgungsfahrt am Ostermontag in Stuttgart von der Polizei gestellt worden. Verkehrspolizisten war das Luxusauto aufgefallen, weil es ein als gestohlen gemeldetes Kennzeichen hatte. Der Fahrer wollte nicht anhalten und flüchtete mit dem Fahrzeug in Richtung Fellbach (Rems-Murr-Kreis) und Esslingen. Bei der Kontrolle in Stuttgart stellte sich heraus, dass der 32 Jahre alte Autofahrer keinen Führerschein hatte und mutmaßlich unter Alkohol- und Drogeneinwirkung stand. Den hochwertigen Neuwagen soll er im Werk des Herstellers entwendet haben. Der 32-Jährige kam in Untersuchungshaft. Bei der Verfolgungsfahrt wurden zwei Polizeifahrzeuge beschädigt. Dabei entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro.