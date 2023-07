Mann soll 18-Jährige in Stuttgart entführt und vergewaltigt haben

Ein 37-jähriger soll in Stuttgart eine junge Frau entführt haben. In einer Wohnung in Marbach habe er sie mehrere Tage festgehalten und wiederholt vergewaltigt, so die Polizei.

Die Polizei hat bereits am Mittwoch vergangene Woche einen 37-jährigen Mann in Marbach (Kreis Ludwigsburg) festgenommen. Er soll eine 18 Jahre alte Frau entführt und mehrfach vergewaltigt haben. Das teilte die Polizei nun am Montag mit. Mann soll Opfer vergewaltigt und zum Stehlen gezwungen haben Die Polizei war zunächst von einem Vermisstenfall ausgegangen. Klar war zunächst nur, dass die 18-Jährige verschwunden war, erklärte Polizeisprecher Stephan Widmann gegenüber dem SWR: "Im Zuge der Vermissten-Fahndung hat sich aber sehr schnell herausgestellt, da stimmt was nicht, da steckt mehr dahinter." Der Tatverdächtige soll sein Opfer auf einem Spielplatz in Stuttgart angegangen und eingeschüchtert haben. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Julian Stratenschulte Ermittlungen der Polizei: Frau wurde massiv eingeschüchtert Tatsächlich soll der Tatverdächtige die junge Frau am Montagnachmittag (26. Juni) in Stuttgart-Nord auf einem Spielplatz angegangen haben. Er habe die 18-Jährige stark eingeschüchtert, ergaben die Ermittlungen der Polizei. Dann habe der Tatverdächtige sein Opfer aufgefordert, mitzukommen. "Die junge Frau wahr wohl derart von dem Täter eingeschüchtert worden, dass sie zu keiner Gegenwehr fähig war." Der 37-Jährige habe die Frau in eine Wohnung nach Marbach gebracht und sie dort unter Drohungen drei Tage festgehalten. Er soll sie mehrfach vergewaltigt und gezwungen haben, bei gemeinsamen Ausgängen Lebensmittel zu stehlen. Marbach am Neckar: Hier soll ein Mann eine 18-Jährige mehrere Tage festgehalten und wiederholt vergewaltigt haben. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Fabian Sommer Polizei konnte Verdächtigen identifizieren Die Polizei konnte im Laufe der Ermittlungen den mutmaßlichen Entführer identifizieren und intern zur Fahndung ausschreiben. Zwei Tage nach der Entführung, also am Mittwoch, konnten Beamte den Tatverdächtigen in Marbach stellen. Der 37-Jährige sei zu dem Zeitpunkt zusammen mit der 18-Jährigen auf der Straße unterwegs gewesen. Die Polizei nahm den Mann fest, er sitzt seit Donnerstag in Untersuchungshaft. Mutmaßlicher Täter und 18-Jährige kannten sich Polizeisprecher Stephan Widmann zufolge haben sich der mutmaßliche Täter und die junge Frau gekannt. Der Täter ist schon wegen verschiedener Delikte etwa in den Bereichen Rauschgift, Eigentum und Körperverletzung polizeibekannt. Die Staatsanwaltschaft Heilbronn wirft dem Tatverdächtigen nun unter anderem Geiselnahme und Vergewaltigung vor. SWR Simon Bendel Laut der zuständigen Staatsanwaltschaft in Heilbronn muss er sich nun wegen Geiselnahme, Nötigung, Vergewaltigung und Körperverletzung verantworten.