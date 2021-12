75-jährige Frau bestohlen: 16-Jähriger in Haft

Die Polizei hat in Ludwigsburg einen 16-Jährigen festgenommen, der einer gehbehinderten Frau die Handtasche entrissen haben soll. Wie die Stuttgarter Staatsanwaltschaft und die Polizei Ludwigsburg am Montag mitteilten, hatte der Jugendliche die 75-jährige Frau zuerst nach der Uhrzeit gefragt. Als sie daraufhin ihren Rollator losließ, schnappte der Tatverdächtige die Handtasche der Seniorin und flüchtete. Ein 56-jähriger Mann rannte ihm nach und stellte den Jugendlichen in einem Hinterhof. Dort bedrohte der junge Mann den 56-Jährigen mit einem Messer. Die zwischenzeitlich alarmierte Polizei konnte ihn aber festnehmen. Der Jugendliche befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.