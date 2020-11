per Mail teilen

Polizisten haben auf einer Wiese in Ehningen am Sonntag eine illegale Veranstaltung mit 50 bis 70 Menschen aufgelöst. Die Anwesenden verstießen gegen die Abstandsregeln oder die Maskenpflicht. Vom mutmaßlichen Veranstalter wurde das Treffen zunächst als gemeinsames Singen im Freien deklariert. Nach Hinweis auf die Corona-Verordnung sollte es eine Spontan-Versammlung und letztlich ein Gottesdienst sein. Beides war für die Polizei aufgrund der angetroffenen Situation nicht nachvollziehbar. Unterdessen verließen viele Teilnehmer das Gelände. Sie reagierten laut Polizei nicht auf Ansprache und waren uneinsichtig. So konnten nur die Namen von 15 Teilnehmern festgehalten werden. Ein 37-Jähriger leistete Widerstand und beleidigte die Einsatzkräfte.